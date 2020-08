Milan, entro il weekend la chiusura del rinnovo di Ibrahimovic: accordo non in dubbio

Il Milan vuole chiudere la trattativa per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic entro il weekend per presentarsi al raduno con il calciatore confermato in rosa. Nel vertice di ieri, i dirigenti rossoneri hanno deciso che non si spingeranno oltre alla proposta di 5,5 milioni di euro a stagione per il 39enne di Malmoe nonostante la richiesta da 7 milioni di euro presentata da Mino Raiola. La distanza però non è tale da mettere a repentaglio la permanenza dello svedese, che dovrebbe diventare ufficiale nelle prossime ore. A riportarlo è SportMediaset.