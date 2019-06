© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, Enzo Raiola si trova a Milano. Il Milan ha messo Gianluigi Donnarumma tra i sacrificabili per fare cassa e per autofinanziare il mercato in entrata. Il portiere, però, non è convinto di voler lasciare i rossoneri, nonostante le sirene del Paris Saint-Germain. A oggi è più il Milan del calciatore a valutare l’addio.