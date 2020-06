Milan, esami per Ibra: lo svedese migliora. L'obiettivo è tornare con la Roma il 28 giugno

Buone notizie in casa Milan sulle condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto riportato da Sky Sport lo svedese è stato sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato un miglioramento generale dopo la lesione al polpaccio. L'obiettivo per il rientro in campo è per il prossimo 28 giugno, giorno della gara contro la Roma, con lo stesso Ibra che dalla prossima settimana inizierà a forzare.