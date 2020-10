Milan europeo, Pioli cambia con lo Sparta. Ma c’è sempre Ibrahimovic

Il Milan è ancora deluso dal pareggio contro la Roma nell’ultima sfida di campionato, e vuole riversare in Europa League tutta la determinazione possibile per ottenere la seconda vittoria di fila del girone. L’allenatore è intenzionato a cambiare per lasciare a riposo alcuni giocatori determinanti ma che sono apparsi stanchi ultimamente: “Qualche cambio ci sarà perchè stiamo spendendo tanto, è un momento importante ma molto faticoso. Ibrahimovic? Farò tutte le valutazioni del caso visto che stiamo giocando tanto. Se chiedo a Ibra se se la sente di giocare mi dirà sempre di sì, come tutti i miei giocatori. E' importante avere giocatori pronti dal punto di vista fisico e mentale”.

E Zlatan infatti non andrà in panchina ma sarà ancora una volta titolare. Chi può riposare invece è Kessie, e infatti Tonali potrebbe giocare titolare assieme a Bennacer. In porta con l’assenza di Donnarumma si rivedrà ancora Tatarusanu: “Ho parlato con lui, così come ho fatto con tutta la squadra con cui ho analizzato la partita. Ho piena fiducia in lui e anche i suoi compagni. I giocatori devono aiutarsi sempre, dobbiamo continuare così", ha spiegato Pioli. Possibile turno di riposo anche per Calhanoglu e Theo Hernandez, ma al posto del francese sarà adattato Dalot a sinistra con Calabria a destra. Krunic potrebbe giocare nuovamente da esterno a sinistra, una posizione che piace all’ex Empoli: “Mi piace anche questo ruolo, perchè ho giocato in quella posizione prima ad Empoli. In teoria il mio ruolo preferito è mezzala, ma in questo modulo non c'è. Posso fare sia il trequartista che il mediano, con altre caratteristiche rispetto ad altri calciatori. Per me va bene qualsiasi ruolo, son sempre disponibile per il Milan", ha spiegato il centrocampista in conferenza stampa. Spazio anche per Brahim Diaz e Castillejo dal primo minuto. Assenti Gabbia, Donnarumma e Hauge per Covid, mentre Rebic non ha ancora recuperato a pieno per essere convocato.