Milan-Fabregas a gennaio: molto dipenderà da Maurizio Sarri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Corriere dello Sport oggi in edicola dà ampio spazio al nome di Cesc Fabregas, obiettivo del Milan già per gennaio. Leonardo vorrebbe consegnare nelle mani di Gattuso un centrocampista di qualità e lo spagnolo, attualmente out per infortunio, è ritenuto nome ideale.

L'ex Arsenal ha un contratto coi blues in scadenza a giugno e qualora Maurizio Sarri dovesse regolarmente preferirgli Jorginho o Kovacic ecco che già a gennaio potrebbe cambiare squadra. Col Milan in prima fila.