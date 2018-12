© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista del Chelsea, Cesc Fabregas, finito recentemente nel mirino del Milan (come riportato anche da TMW), ha parlato dopo l'Europa League della propria posizione all'interno del club: "So qual è il mio ruolo e purtroppo non è quello che voglio. E' una situazione difficile per me, sto giocando le coppe e in Europa. Non mi lamenterò per questo e continuerò a dare il 100% mostrando la mia faccia, ma è una situazione complicata".