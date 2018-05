Milan, Falcao in cambio di André Silva. Con la regia di Jorge Mendes

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il quotidiano Tuttosport parla del mercato del Milan e spiega come la partita di stasera contro la Juventus assuma importanza per il trofeo, ma pure per l'accesso in Europa che garantirebbe ai rossoneri una certa autonomia sul mercato. Con la certezza europea infatti potrebbe prendere il via uno scambio, architettato da Jorge Mendes, fra André Silva e Radamel Falcao.