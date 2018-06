Milan, Fassone: “Saremo volano per la crescita del calcio femminile”

© foto di Federico Gaetano

L'amministratore delegato del Milan Marco Fassone attraverso il sito ufficiale del club ha parlato dell'acquisizione del titolo sportivo del Brescia femminile e il conseguente sbarco del club rossonero nella prossima Serie A femminile: “È certamente un giorno importante. Auspico che l’ingresso del Milan nella Serie A femminile possa agire da volano per lo sviluppo dell'intero movimento, innalzandone il valore e prestigio, e avvicinando così il nostro campionato a quelli delle nazioni più competitive. - conclude Fassone - Infonderemo anche alle nuove atlete il nostro know how e DNA sportivo, con il massimo impegno e energia".