Milan, Fassone: "Chiediamo scusa per il derby. Silva regalerà emozioni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le parole dell'amministrare delegato rossonero Marco Fassone a Milan TV dopo la vittoria col Chievo: "Soddisfazione enorme. Non vincere oggi avrebbe abbattuto psicologicamente questi quindici giorni, così invece rimaniamo attaccati a quelli davanti e a questa rincorsa partita da lontano".

Su Inter e Juventus: "Ci dispiace per la data del derby, abbiamo provato di tutto. Avevamo proposto ai nerazzurri due date diverse ma si è scelto un mercoledì, un giorno difficile. Giovedì con l'Arsenal erano più di 70mila, l'Inter si è appellata al regolamento e non potevamo fare nulla. Ci scusiamo".

Sui gol delle punte: "André Silva ha fatto due gol decisivi, da 6 punti. Finalmente è sorridente ma sapevamo che avrebbe avuto un impatto complicato, per la prima volta fuori dal suo campionato. Ora ci porterà grandi soddisfazioni".

Il contratto di Gattuso: "Noi siamo soddisfatti del suo lavoro. Mirabelli era talmente convinto che non potevo non seguirlo. Ora sta andando anche oltre certe aspettative e troveremo sicuramente il giorno giusto per parlarne".

La cosa più soddisfacente del momento: "Tante cose insieme. Se devo dirne una, scelgo l'amore dei nostri tifosi. Mi hanno colpito per il sostegno dato, soprattutto all'Emirates per l'incredibile passione. Ora il nostro dodicesimo uomo gioca un ruolo importante".

Un anno al comando del Milan: "Sembra un periodo molto più lungo (ride, ndr). Ci sono emozioni ogni giorno, da Natale in poi non ci siamo mai fermati tra campo e fuori. La giornata di oggi è stata abbastanza emozionante, mi sto riprendendo ora. Sono grato a Mirabelli e a Gattuso per l'atmosfera che si resprira: ora tutto è contagioso e ci aiuta a dare il meglio".

Gattuso ha rotto il telefono a Romeo? "Ho visto le immagini (ride, ndr). Interverremo indubbiamente ma sono un'accoppiata perfetta. Mi aspettavo un Rino così, ma è sorprendente la sua capacità di gestione della gara. Ha un percorso da allenatore importante".

Su Donnarumma: "Ho sentito il boato a inizio gara e sono contento. Gigio è il nostro portiere e spesso possa fare più anni possibili con noi, mi auguro che l'amore di San Siro gli dia la serenità necessaria".