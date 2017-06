Milan, Fassone: "Donnarumma alla Juve? Mi auguro che non arrivi la beffa"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, l'ad del Milan, Marco Fassone, ha parlato dei movimenti di mercato dei rossoneri, alla ricerca di un portiere considerata la non certa permanenza di Donnarumma: "Mirabelli si sta muovendo e sta valutando diversi profili: sono convinto che prima dell'inizio del ritiro potremo avere un portiere nuovo con noi. La Juventus dietro Donnarumma? È uno scenario che ci interessa, dispiacerebbe ancora di più se così fosse, perché vorrebbe dire che il giocatore non solo lo perdiamo, avendo un danno economico importante, ma rinforzeremmo una diretta concorrente. Mi auguro che oltre al danno economico non ci sia la beffa, perché al di là di tutto c'è sempre un'etica. Speriamo che faccia una scelta non così contundente, se proprio vuole andare via dal Milan".