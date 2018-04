Milan, Fassone: "Donnarumma un nostro pilastro. Faremo 2-3 acquisti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella lunga intervista rilasciata questa mattina da Marco Fassone alla Gazzetta dello Sport, il dirigente del Milan si è soffermato anche sul prossimo mercato: "Il rinnovo di Gattuso? E' stata una scelta mia e di Mirabelli. Ci ha convinto per mille ragioni. Una fiducia meritata e incondizionata. Anche la proprietà è convinta. Indicazioni sul mercato? Consolideremo la rosa, Mirabelli ha già fatto un gran lavoro. I tifosi possono aspettarsi 2-3 acquisti nei punti ritenuti critici. Cessione di un big? Posso dire che a livello finanziario non avremmo l'obbligo, ma dopo un confronto con Mirabelli e il mister, credo che ci saranno uscite ed entrate. Donnarumma via? E' uno dei pilastri e nella nostra testa sarà il portiere titolare ancora molto a lungo".