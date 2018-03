Milan, Fassone: "Juventus superiore, ma le daremo filo da torcere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'ad del Milan Marco Fassone ha parlato anche della prossima sfida di campionato contro la Juventus: "In questo momento sappiamo che ogni partita è una partita in cui dobbiamo dare il massimo e cercare di portare a casa il risultato. Non dobbiamo perdere distacco. Questa rimonta, che appariva impossibile, oggi ha un po' più di credibilità e quindi dobbiamo giocarla al massimo. Sappiamo le difficoltà di giocare allo Stadium, che la Juventus è certamente qualche gradino sopra di noi, ma cercheremo di giocare come abbiamo fatto le ultime, di darle filo da torcere e al novantesimo vediamo. Bonucci? Eravamo un po' tutti con il fiato sospeso perchè era in diffida, mi fa piacere che possa giocarla questa volta. Sappiamo tutti quanto ci tiene. Siamo convinti che sarà una bella partita per tutti e per lui sarà sicuramente speciale".