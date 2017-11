Milan, Fassone: "Niente mercato a gennaio a meno di necessità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan non interverrà sul mercato a gennaio "a meno che non sia strettamente necessario". E' quanto emerso dal colloquio avuto dall'amministratore delegato Marco Fassone con i piccoli azionisti del club rossonero al termine dell'assemblea dei soci svoltasi questa mattina a Casa Milan, riporta Sportmediaset. La società prevede il pareggio di bilancio "nel terzo anno di gestione", ovvero nel 2019-2020, anno in cui non è stata esclusa l'ipotesi di una quotazione in borsa. Nonostante il passivo "la gestione ordinaria migliora", in particolare alla voce legata a ricavi, indebitamenti e gestione dei calciatori. Il club lombardo non esclude inoltre che oltre ai 60 milioni di euro di aumento di capitale possano esserci "altre sottoscrizioni fino a un massimo di 120 milioni".