Milan, Fassone: "Tra 3-4 anni un nuovo stadio o un San Siro nuovo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Premium Sport, Marco Fassone, ad del Milan, ha parlato anche del progetto stadio ad un anno dall'arrivo di Yonghong Li alla presidenza: "Parlando fuori dal campo, abbiamo fatto tantissime cose anche se meno visibili e tra 3-4 anni avremo un altro stadio per aumentare i ricavi: o uno tutto nostro completamente nuovo o un San Siro rivisitato con l'Inter. Sono due piste che vanno in avanti in parallelo, alla fine cercheremo di percorrere quella ideale".