Milan, febbraio cruciale: Piatek guida la riscossa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Le difficoltà per questo Milan sono state tante nel corso degli ultimi mesi. Il passaggio di proprietà ha inciso, così come una serie di cambiamenti interni al club, per non parlare dei tantissimi infortuni che hanno dimezzato la rosa di Gattuso. Ora però sembra essere tornato il sereno a Milanello e il mese di febbraio si annuncia davvero decisivo. Ci saranno 5 gare (quattro serali) di cui tre big match. A febbraio il Milan giocherà dalla 22° alla 25° giornata di ritorno di Serie A, e l'andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Lazio fuori casa. I rossoneri dopo aver buttato fuori il Napoli dal torneo vivono uno stato di fiducia e vogliono portarlo con sé a Roma, dove invece affronterà una formazione depressa dopo il 7-1 subito contro la Fiorentina.

Sarà il nuovo acquisto Krzysztof Piatek a guidare la riscossa del Diavolo, voglioso di ripetersi dopo la doppietta agli azzurri e dopo un impatto straripante sul mondo rossonero. Il Milan vuole finalmente spiccare il volo dopo tanti test falliti in passato. Gattuso sa che è giunto il momento di alzare l’asticella per compiere il salto di qualità e non fallire quegli scontri che possono dare alla squadra un impulso positivo. Ieri il gruppo ha lavorato sotto la neve a Milanello, la difesa si è concentrata sulla tattica, invece i centrocampisti e gli attaccanti hanno effettuato esercitazioni tecniche. Oggi alle 13,45 il mister parlerà in conferenza e poi nel pomeriggio ci sarà il trasferimento nella capitale dove il Milan domani sera è atteso da un importante duello con la Roma, e il “pistolero” Piatek è carico a pallettoni.