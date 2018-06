Milan, Fellaini è un sogno: il belga chiede 10 milioni annui d'ingaggio

Darijo Srna ha accettato la proposta del Cagliari. Dodici giorni dopo il blitz in Sardegna (durante il quale ha visitato la città e le strutture del club, accompagnato da alcuni dirigenti, tra cui il dg Passetti), il 36enne croato ha detto sì ai rossoblù. All'inizio della prossima...

Cagliari, Srna accetta la proposta sarda: in settimana le visite

Frosinone, Ciociaria Oggi in prima pagina: "La rabbia e l'orgoglio"

Avellino, preso Marten Wilmots: arriva a parametro zero

Salernitana, non si molla la pista che porta a Gyomber

Salernitana, si insiste per Memushaj. Il Benevento batte cassa

Brescia, esperienza per la porta: arriva Alfonso

Brescia, pronto il rinnovo per Tonali: il regista firmerà fino al 2023

Brescia, prove di rinnovo per Dall'Oglio. Accordo fino al 2021

Padova, per l'attacco si pensa a Vido e Bonazzoli

Le pagelle del Palermo - Coronado ci prova, La Gumina non punge

Palermo, presentato ricorso per l'invasione dei tifosi del Frosinone

Il Milan è alla ricerca di un centrocampista di esperienza e il sogno della società rossonera e di Rino Gattuso è Marouane Fellaini . Il belga, in scadenza con il Manchester United, ha però spaventato Mirabelli, chiedendo un ingaggio di 10 milioni netti annui. Lo riporta Il Corriere della Sera .

