Milan-Fellaini, in Belgio è fatta ma il club rossonero non conferma

In Belgio lo danno per milanista, in Francia per un nuovo giocatore del Marsiglia e in Italia lo «restituiscono» al Manchester United, legittimo proprietario ma solo fino alla fine del mese. Protagonista dell’intreccio è Marouane Fellaini, che nei prossimi giorni vestirà un’altra maglia ancora, quella del Belgio. Fellaini è tra i pre-convocati del c.t. Roberto Martinez.

Fellaini è uno degli obiettivi che ritorna: spesso accostato al Milan, la trattativa non è mai entrata nel vivo. In questi giorni Marouane è di nuovo spuntato vicino ai rossoneri: da Casa Milan, sede del club, smentiscono le indiscrezioni, forse per prudenza o forse no, riporta La Gazzetta dello Sport.

In attesa dell’audizione di Nyon, e soprattutto della sentenza, Fellaini è comunque visto positivamente per un possibile desiderio rossonero, indipendentemente dal destino che riserveranno al club. Ben vista è anche la situazione contrattuale del centrocampista: svincolato. Meno positivo è l’ingaggio del belga, che chiederebbe almeno dieci milioni di euro all’anno.