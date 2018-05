Milan-Fellaini, trattativa arenata: il belga vuole 7 mln di euro l'anno

Tanti rientri di spessore, dopo le esperienze fuori dall'Emilia, per il Sassuolo 2018/19: i neroverdi potranno così sfruttare il lavoro fatto negli scorsi anni riabbracciando giocatori importanti, rafforzati anche dall'anno giocato fuori da Reggio. Di certo prima bisogna prendere...

Ct Francia: "E' strano affrontare l'Italia come sparring partner"

Juventus, incontro col Cagliari (anche) per il giovane Biancu

Napoli, offerta alla Sampdoria da 30 mln per Torreira

Genoa, Bertolacci e Locatelli nel mirino: attesa per un incontro col Milan

Ritorno al futuro - Samp, riscatto Duvan. Viviano in stand-by

Rudi Garcia: "Mancini uomo giusto per l'Italia. Pochi forti come Balotelli"

Ritorno al futuro - Inter pronta per le seconde squadre. E servono 30 mln

Napoli, contratto di 5 anni per Fabian Ruiz: ADL pagherà la clausola

Milan, idea Laxalt per le corsie esterne. La concorrenza è tanta

Sampdoria, la società smentisce l'interessamento per Mascarenhas

Inter, altro prestito per Joao Mario: due opzioni per il futuro

Sampdoria, ipotesi rescissione per Matias Silvestre

Ritorno al futuro - Juve, un tesoro di squadra B. Tre rinnovi in arrivo

Juve, per Benatia possibilità Arsenal e Olympique Marsiglia

Torino, le big su Baselli: cessione possibile per il centrocampista

Ritorno al futuro - SPAL, obbligo di riscatto per Gomis-Paloschi. Rebus Borriello

Chievo, D'Anna: "Discorso ben avviato con il Napoli per Giaccherini"

Frenata decisa nella trattativa tra il centrocampista Marouane Fellaini , in scadenza con il Manchester United, e il Milan . Il difensore belga - scrive il Corriere dello Sport - ha chiesto un contratto pluriennale da sette milioni di euro netti a stagione.

Va al PSG in uno scambio con Neymar

