Milan fermato ma ancora imbattuto: rossoneri unici a non subire k.o. in Europa dopo il lockdown

Nonostante il pareggio contro il Parma, il Milan può comunque sorridere: la formazione rossonera mantiene l'imbattibilità in campionato ed è l'unica squadra nei top-5 tornei europei a non aver perso nemmeno una partita dopo il lockdown.

1 - After Atletico Madrid defeat on Saturday, AC Milan are the only side unbeaten in the Top-5 European Leagues after the first lockdown (March-April). Heart.#MilanParma pic.twitter.com/zmKuEt9kz2

— OptaPaolo (@OptaPaolo) December 13, 2020