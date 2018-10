Milan, fiducia a tempo a Gattuso: gare con Samp e Genoa decisive

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Rino Gattuso è carico, ma è il primo a sapere che uno scivolone stasera con la Samp o mercoledì col Genoa potrebbe far precipitare la situazione. Lo scrive stamane il Corriere della Sera, che si sofferma sulla posizione del tecnico del Milan. Al di là delle rassicurazioni societarie - si legge - è chiaro a tutti che la fiducia nei confronti di Rino sia a tempo. Il Milan, questa è la verità, non vorrebbe cambiare allenatore per due ragioni: la prima è economica, dal momento che entro fine anno arriverà la sentenza Uefa; la seconda, invece, è di pura convenienza: le opzioni disponibili, infatti, non convincono appieno, a partire da Donadoni, che non è stato contattato nemmeno informalmente.