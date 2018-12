© foto di Insidefoto/Image Sport

Gennaro Gattuso e il Milan. Avanti insieme. Il club rossonero ha tracciato il bilancio di fine stagione e ha ribadito fiducia al tecnico. Che non sarebbe stato in discussione: il Milan punta su di lui per gli obiettivi che si è fissato, tanto che anche nel post SPAL è stato lo stesso Ivan Gazidis ad aggiungersi al summit con Leonardo e Paolo Maldini per ribadigli la fiducia.