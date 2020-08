Milan, finalmente Ibra. Oggi il tampone, domani la firma e primo allenamento a Milanello

"Sono molto felice, finalmente torno dove mi sento a casa, ora bisogna lavorare e continuare per portare più risultati". Da poche ore Ibrahimovic è sbarcato a Milano, chiudendo di fatto il "caso" attorno alla sua permanenza al Milan.

Il tampone - Ibrahimovic dovrà aspettare ancora prima di tornare ad allenarsi con i compagni - sottolinea La Gazzetta dello Sport - perché c’è un protocollo medico da rispettare: oggi farà il tampone e resterà a casa in attesa dell’esito. Domani, una volta ricevuto il via libera, potrà raggiungere Milanello e ricominciare a tutti gli effetti: difficile vederlo in campo mercoledì per la prima amichevole stagionale col Novara a porte chiuse, più facile che Ibra sia pronto per la festa di sabato a San Siro con il Monza di Berlusconi e Galliani.

La firma - Il programma si completerà con la più importante di tutte le formalità: la firma sul contratto da 7 milioni che lo legherà al Milan per un’altra stagione. Il gigante è pronto a rimettere la maglia a cui si è legato di più in carriera, probabilmente indossando quel numero 11 del primo biennio, quando il Diavolo lottava per lo scudetto (e lo vinceva) e le porte della Champions si spalancavano senza fatica.