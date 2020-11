Milan, finalmente Tonali: invenzione in Europa League, ora serve la conferma in campionato

Finalmente Sandro Tonali. La Gazzetta dello Sport di questa mattina parla del centrocampista del Milan, protagonista ieri in Europa League contro il Lille. Sua l'invenzione che ha portato al gol del vantaggio rossonero, con uno splendido lancio per Rebic che ha poi servito Castillejo per lo 0-1. Una prestazione per riscattare le prove in ombra: adesso l'ex Brescia deve confermarsi in campionato.