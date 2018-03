Milan, finito il CdA: c'è fiducia sul versamento dei 10 mln di Li Yonghong

S'è concluso da pochi minuti il Consiglio di Amministrazione in casa Milan. Giorno importante per il club rossonero perché il 13 marzo scorso era stato deliberato un aumento di capitale di 37,4 milioni da versare entro il mese di giugno e la prima tranche di dieci milioni di euro è attesa per queste ore.

C'è fiducia circa il versamento di questa cifra, un esborso necessario per permettere anche a Li Yonghong di restare in pieno controllo della società.