© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Primo tempo non indimenticabile fra Milan e Fiorentina. Zero reti, pochissimi tiri e una vera parata effettuata nel corso dei primi 45 minuti, quella di Lafont su un tiro dalla distanza di Ricardo Rodriguez. Rossoneri più pericolosi, soprattutto con Hakan Calhanoglu che schierato da mezz'ala ha modo di imposrare e sorpattutto di inserirsi nell'area avversaria. Il turco ha avuto la vera e propria palla gol nel finale di prima frazione di gara, raccogliendo un assist di Calabria e trovando la conclusione che supera Lafont, ma non Milenkovic. Fiorentina che riesce a contenere l'avversario ma con le punte poco pericolose. Male Gonzalo Higuain: l'argentino fin qui nemmeno lontanamente pericoloso, mentre regge il centrocampo rossonero nonostante l'emergenza totale.