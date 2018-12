© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fiorentina in vantaggio a San Siro a 17 minuti dalla fine. A sorpresa sblocca l'incontro Federico Chiesa. Riceve palla a sinistra, si accentra superando Calabria e scarica un destro che finisce nell'angolo più lontano. Terzo gol in campionato per l'esterno offensivo, che prima della rete era fra i peggiori in campo.