Milan-Fiorentina 0-1. Chiesa allontana i rossoneri dalla zona Champions

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Colpo Fiorentina a San Siro. Arrivato a sorpresa, con un lampo del suo giocatore migliore, Federico Chiesa. Ironia del destino, guardando l'incontro: l'esterno offensivo fino alla rete realizzata a 17 minuti dalla fine si contendeva la palma di peggiore in campo con Gonzalo Higuain, irritato e ormai irritante anche per i tifosi del Milan, che ingoiano sconfitta e 5° posto in classifica, proprio quando il calendario sembrava per gli uomini di Gattuso in discesa. E ai viola, oggi in maglia verde, si portano a -3 dalla zona Champions. Incredibile e al tempo stesso indicativo sul livello della Serie A, considerando che gli uomini di Pioli, al secondo successo consecutivo, erano reduci da due mesi e mezzo senza vittorie.

EMERGENZA ROSSONERA - Messe in preventivo le squalifiche di Bakayoko e Kessié, Gattuso deve fare i conti con l'ennesimo problema fisico di Andrea Bertolacci. Al fianco di José Mauri giocano così a sorpresa Davide Calabria e Hakan Calhanoglu. Il turco, al netto di qualche passaggio sbagliato di troppo, sembra trovarsi più a suo agio in questa posizione: ha più spazio per muoversi, inserirsi verso l'area di rigore e dettare i tempi. Ed è nei primi 45 minuti di gioco il più pericoloso, vedendosi negare la gioia del gol da Milenkovic a portiere battuto. Per il resto Higuain, lasciato solo in attacco, non si vede mai così come Castillejo, titolare in nome del 4-3-3. La Fiorentina controlla la partita, fa possesso palla, la fa girare ma la manovra si ferma sulla trequarti con i tre attaccanti mai minimamente pericolosi.

CHIESA LA RISOLVE - Lo scenario nel secondo tempo non cambia, anzi. Tolta una bella giocata di Suso che scarta due avversari prima di impegnare Lafont il Milan non si rende mai pericoloso. Un film già visto martedì a Bologna. Solo che la Fiorentina ha Federico Chiesa. L'esterno dopo 72 minuti di letargo riceve palla sulla sinistra, si accentra mettendosi il pallone col destro e supera Donnarumma infilando il pallone nell'angolino basso più lontano. I cambi di Gattuso non danno gli esiti sperati, il Milan si trascina verso la terza partita consecutiva senza reti, rassegnato a perdere una partita che sembrava destinata a un salomonico pareggio. I rossoneri che si erano distinti in questa stagione nell'abilità a recuperare situazioni di svantaggio perdono anche questa virtù.