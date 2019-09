© foto di Federico Gaetano

Esordio con la maglia del Milan per Rade Krunic. Al rientro delle squadre dall'intervallo, Marco Giampaolo manda infatti il bosniaco in campo al posto di Franck Kessie, nel tentativo di ridisegnare in maniera offensiva la squadra. I rossoneri sono al momento in svantaggio per 1-0 contro la Fiorentina.