Milan-Fiorentina, i voti ai tecnici - Giampaolo sbanda, Montella si ripete

La Fiorentina strapazza il Milan, incapace anche solo di abbozzare una reazione. Il 3-1 di San Siro segna già un punto piuttosto basso nell'avventura di Giampaolo. Se sia davvero ai titoli di coda, lo scopriremo nelle prossime ore. Nel frattempo, pur senza infierire, il voto di stasera non può essere che estremamente basso.

MARCO GIAMPAOLO 4 - Come detto, non si tratta di infierire. E se il Milan da anni non riesce a risollevarsi non può certo essere colpa sua. Conferma la squadra ibrida vista contro il Torino e non sarebbe una scelta sbagliata, ma viene penalizzato da errori individuali dei suoi giocatori. Poi, però, non riesce a correggere l'andatura e sbanda completamente: al di là dele difficoltà, al di là di tutto, il Milan colpisce (e ferisce i suoi tifosi) perché non reagisce.

VINCENZO MONTELLA 7,5 - Dice di non avere alcuna voglia di rivincita, e chissà se è vero. Fatto sta che se la prende, anche lui scegliendo la strada della continuità. Piccola differenza: i viola venivano da una vittoria. La strana coppia Chiesa-Ribery funziona e la difesa milanista non ci capisce niente, il centrocampo domina. Sarà pur merito delle difficoltà degli avversari, ma è il principale vincitore della partita di oggi. E forse ha aperto un nuovo ciclo.