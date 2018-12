Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Calabria e Mauri a centrocampo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Milan per l'ennesima volta in emergenza, ma questa volta i rossoneri si sono superati: a causa dell'espulsione rimediata da Bakayoko e l'ammonizione di Kessié a Bologna il centrocampo è quasi totalmente privo di interpreti. Come se non bastasse si è fermato per l'ennesima volta Bertolacci costringendo Gattuso a vere e proprie acrobazie: dopo aver visto Abate centrale di difesa ecco Calabria mezz'ala destra con Calhanoglu, anch'egli in un ruolo non suo, mezz'ala sinistra.

Nella Fiorentina si rivede Milenkovic titolare in difesa, così come Veretout a centrocampo con Edimilson che scalza Gerson come mezz'ala mentre Mirallas viene confermato nell'undici iniziale.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Calabria, Mauri, Calhanoglu; Suso, Higuain, Castillejo. All. Gattuso.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Edimilson; Mirallas, Simeone, Chiesa. All. Pioli.

ARBITRO: Mariani di Aprilia

ASSISTENTI: Alassio-Fiorito

IV° UOMO: Pezzuto

VAR: Mazzoleni

AVAR: Preti