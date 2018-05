Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Cutrone e Kalinic titolari, c'è Saponara

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alle 18 il Milan ospiterà la Fiorentina a San Siro per l'ultima di campionato. Gattuso punta sul 4-3-3 con Cutrone, l'ex Kalinic e Calhanoglu in attacco, mentre Pioli si affida al 3-5-1 con Simeone unica punta e Dabo titolare in mezzo al campo.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodríguez; Kessie, Locatelli, Bonaventura; Cutrone, Kalinic, Calhanoglu. All. Gattuso

FIORENTINA (3-5-1): Sportiello; Vitor Hugo, Pezzella, Milenkovic; Chiesa, Benassi, Cristoforo, Dabo, Biraghi; Saponara; Simeone. All. Pioli