Milan, Fiorentina su Paletta: il difensore possibile pedina di scambio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nuovo nome per la difesa della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Lady Radio il club viola starebbe infatti pensando a Gabriel Paletta per la difesa. Con i rossoneri che sarebbero interessati a Nikola Kalinic e, notizia delle ultime ore proveniente dalla Spagna, anche a Borja Valero, non è da escludere che il difensore possa essere inserito all'interno di una trattativa come contropartita tecnica.