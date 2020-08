Milan, firme in ritardo. Non c'è solo il caso Ibra: atteso l'agente di Calhanoglu in città

Ibrahimovic è la priorità assoluta, anche perché l'assetto dell'attacco andrebbe totalmente rivisto senza lo svedese, ma il tempo stringe anche per altre situazioni in casa Milan. C'è il discorso Donnarumma, che inevitabilmente si lega a quello dell'attaccante (stesso agente, ndr) ma anche quello legato al futuro di Hakan Calhanoglu: il turco è in scadenza a giugno 2021 ma in questo momento pensare ad un Milan senza il suo numero 10 è assolutamente impossibile. Gordon Stipic, agente del fantasista ex Leverkusen, è atteso a Milano già dopo Ferragosto. In ballo c'è un rinnovo per un calciatore assolutamente centrale nell'idea di calcio espressa da Pioli: il desiderio dello stesso Calhanoglu è giocare in Champions, l'obiettivo più imminente tornarci con la maglia rossonera. L'evidenzia l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.