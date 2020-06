Milan, fissato per i primi di agosto l'incontro per il rinnovo di Romagnoli

Alessio Romagnoli viene considerato incedibile da parte dell'amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis, uomo cardine del presente e del futuro rossonero. Per questo motivo, a fine stagione e dunque già dai primi giorni di agosto, il dirigente milanista incontrerà Mino Raiola per parlare del rinnovo di contratto attualmente in scadenza nel 2022. L'obiettivo è trovare una soluzione che vada bene a tutti per confermare il capitano visto che anche Rangnick ha fatto capire che questo Milan, non può fare a meno di lui. A riportarlo è Tuttosport.