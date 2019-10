Milan, fonti vicine al club: perdita attesa e destinata a ridursi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fonti vicine al Milan fanno sapere che, in merito al rosso del bilancio discusso nelle ultime ore, a perdita dell'esercizio 18/19 era largamente attesa, ma è destinata a ridursi già nell'anno in corso e di nuovo in quelli successivi, man mano che il club andrà verso una situazione di conformità ai parametri del FFP. Come è stato più volte sottolineato si tratta di un percorso palesemente impegnativo, che peraltro risulta già ben avviato, apprende MilanNews.it.

Il miglioramento del patrimonio netto Quel che sorprende positivamente il club è il dato importantissimo relativo al miglioramento nel bilancio del patrimonio netto, che è aumentato di ben 119 milioni da - 36mln di fine giugno 2018, a +83 di fine giugno 2019: un indicatore molto significativo della salute finanziaria della società e della misura del sostegno concreto che Elliott sta garantendo alla società, sin da quando ne ha assunto il controllo.