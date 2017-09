Milan forte su Jankto, l'Udinese chiede Jose Mauri in cambio

Fonte: TuttoUdinese.it

Il Milan continua ad essere forte su Jakub Jankto. Dopo un primo tentativo per il ceco fatto negli ultimi giorni di mercato ad agosto, i rossoneri si rifaranno sotto sicuramente a gennaio. L'Udinese avrebbe chiesto, oltre ad una parte in contanti, anche una contropartita a centrocampo, con il classe '96, ex Empoli e Parma, Josè Mauri che piace molto ai bianconeri. Il Milan poi sarebbe disposto tranquillamente a cedere il cartellino del giocatore per arrivare a Jankto. Sicuramente l'asse Milano-Udine rimane molto caldo.