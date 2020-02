vedi letture

Milan, frattura insanabile tra la società e Maldini: in estate nuova possibile rivoluzione

Il pareggio di Firenze ha complicato ancora di più i piani e, in casa Milan, oggi non è affatto da escludere una nuova rivoluzione. Come riporta il Corriere dello Sport di questa mattina, le continue divergenze tra Ivan Gazidis e i suoi collaboratori da un lato e il trio formato da Zvonimir Boban, Paolo Maldini e Frederic Massara dall'altro sarebbero ormai insanabili. Ecco perché, già a fine stagione, potrebbe arrivare una (o più) clamorosa separazione.

Conflitto sul mercato - Se i primi vogliono infatti puntare su giovani dal costo contenuto, tenendo così il bilancio sempre sotto controllo, i secondi vorrebbero dare un'accelerata immediata al percorso di ricostruzione rossonero attraverso l'acquisto di calciatori esperti e già pronti, con un calciomercato incentrato quindi più sul presente che sul futuro.

Questione allenatore - Anche in merito alla questione tecnico ci sono poi vedute nettamente differenti: Gazidis sogna Ralf Rangnick, mentre Maldini è già in contatto con altri tecnici come Marcelino e Luciano Spallatti, cercato pure prima di Pioli. Idee insomma troppo contrastanti tra loro per continuare ad andare avanti tutti insieme: in estate qualche dirigente saluterà e, se dovesse arrivare proprio l'allenatore tedesco, sarà probabilmente l'ex capitano a farne le spese più di tutti.