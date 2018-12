© foto di Imago/Image Sport

La Stampa oggi in edicola fa il punto sul mercato che verrà del Milan. Confermata la frenata su Zlatan Ibrahimovic: da una parte il giornale spiega che potrebbe essere per la mancata voglia di investire sugli over 30 da parte della nuova gestione societaria. Dall'altra c'è chi sostiene che lo stop sia dovuto alla richiesta dello svedese di un contratto che vada oltre i sei mesi.