Milan fuori dall'Europa League: l'Arsenal vince 3-1. Amarezza rossonera

Finisce con un po’ di amarezza, tante proteste, la sensazione di non esserci andati neanche vicini, nonostante un buon avvio. Milan fuori dall’Europa League: all’Emirates Stadium si impone l’Arsenal. 3-1 per i Gunners, che vanno a segno con Welbeck (doppietta) e Xhaka, rimontando il vantaggio iniziale di Calhanoglu.

ILLUSIONE CALHA

Pronti via, il Milan ha l’occasione di fare male con André Silva, che però non punge e non lo farà per il resto della partita. Si sarà pure sbloccato in campionato, ma l’attaccante visto questa sera è il solito: senza mordente e senza una vera ragion d’essere. Nella prima parte del primo tempo cresce l’Arsenal, più rapido e anche più preciso. A sbloccare la gara è però il Milan: fa tutto Hakan Calhanoglu, che riceve a sinistra, si accentra e spara un destro che lascia senza possibilità di replica Ospina. Resterà l’unico gol decente della partita, ma non è neanche un premio di consolazione.

URLO STROZZATO IN GOLA, CON TANTI DUBBI

Neanche il tempo di esultare, e il Milan si ritrova di nuovo in parità. Danny Welbeck entra in area, Ricardo Rodriguez ne intercetta la corsa, ma forse non lo tocca neanche: tanto basta all’arbitro Eriksson e all’addizionale di porta per decretare il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta lo stesso Welbeck, che spiazza Donnarumma e chiude di fatto la partita: basterebbe il contraccolpo psicologico del pareggio immediato, per stendere il Milan. Considerato che servirebbero due gol nella ripresa, il gioco è fatto.

MILAN POCO CONVINTO, GATTUSO NON RISCHIA

I rossoneri, in effetti, rientrano in campo poco convinti. Qualche occasione la creano pure, ma soprattutto a livello di atteggiamento sono lontani da quelli volitivi visti nel primo tempo. L’eliminazione è vissuta come certa, l’importante sarebbe almeno tentare di non perdere. Il timore di un’imbarcata sembra prendere il sopravvento, e lo stesso Gennaro Gattuso non rischia: fuori Cutrone, dentro Kalinic, primo cambio. Wenger risponde con Mkhitaryan, ormai idolo dell’Emirates nonostante una prestazione appena sufficiente, sostituito da Elneny. Calhanoglu esce per Bonaventura. Nel Milan non cambia niente a livello tattico.

PARTITA CHIUSA IN 15 MINUTI

L’Arsenal cresce, il Milan cade. Ci mette il guantone Gianluigi Donnarumma, che devia in porta un tiro innocuo di Granit Xhaka. Topica clamorosa, che rovina una partita in cui il giovane portiere era stato decisivo (in senso positivo) in almeno un paio di occasioni in precedenza. Di lì tutto facile, l’Arsenal va sul 3-1 con Welbeck, c’è anche il tempo per la standing ovation per Ozil. E perché il Milan saluti, con un po' di amarezza al termine di una partita decisa sostanzialmente da due episodi, l'Europa League. Arrivederci o addio? A questo punto lo dirà il campionato.