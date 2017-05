Milan, futuro altrove per Bacca, Niang e De Sciglio: cessioni per 50mln

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Carlos Bacca dovrebbe lasciare il Milan in estate. Tuttosport scrive che servirà una offerta da almeno venti milioni di euro per cedere il colombiano arrivato due anni fa dal Siviglia. Intanto M'Baye Niang dovrebbe restare al Watford, ma non è chiaro se il club inglese sarà disposto a versare tutti i 18 milioni di euro previsti dal diritto di riscatto oppure se proveranno a trattare. Intanto il futuro di Mattia De Sciglio sarà chiaro a fine stagione: il Milan non lo lascerà andare via a parametro zero e chiede almeno 12 milioni di euro per cederlo. Queste tre cessioni a titolo definitivo potrebbero portare cinquanta milioni di euro in casa rossonera.