Milan, futuro da definire per Davide Calabria. Che nel frattempo ha cambiato procuratore

vedi letture

Cambio di procuratore per Davide Calabria, terzino destro in uscita dal Milan. La You First Football, società che in Italia gestisce gli interessi di Fabian Ruiz e Luis Alberto, ha annunciato che da oggi sono anche i rappresentanti del laterale rossonero. Calabria (che in Spagna piace molto al Siviglia) è da settimane alla ricerca di una nuova sistemazione e il Milan, a sua volta, di un nuovo terzino destro per la prossima stagione.