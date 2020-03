Milan, futuro di Kjaer in bilico: da valutare il riscatto dal Siviglia

Il futuro di Simon Kjaer è in bilico. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, visti i probabili addii di Maldini e Boban, il riscatto del danese dal Siviglia, per 2,5 milioni di euro, non è più così scontato e non è da escludere l'addio al termine di questa stagione.