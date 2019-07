Milan, Gabbia: "Grato a Giampaolo per la chance. Spiace per il ko"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato in esclusiva a Milan TV, Matteo Gabbia ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in seguito alla partita contro il Bayern Monaco, ecco le sue parole:

Sulla partita: “Sono contento della prestazione, ringrazio il mister per la possibilità e tutti i compagni per l’aiuto. Ci metto tutto l’impegno possibile. Dispiace per la sconfitta”.

Se si sente pronto per il Milan

“Voglio stare con i piedi per terra. Sono sereno. Sono sicuro che i top player che ha il Bayern li ha anche il Milan e sono contento di poter giocare con loro”.