Milan, Gabbia potrebbe partire: l'idea dei rossoneri è cederlo in una squadra di A

Mercato in uscita molto attivo per il Milan. Fra i giocatori che potrebbero lasciare il club rossonero ci sarebbe Matteo Gabbia che potrebbe partire per andare a mettere esperienza. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'idea della società sarebbe quella di cederlo in una squadra di Serie A.