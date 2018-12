© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con Luis Muriel che sembra colorarsi ogni ora di più di viola, il Milan sarà costretto a guardare altrove per regalare un attaccante a Gattuso. Gli indizi portano a Manolo Gabbiadini, valutato 15 milioni di euro dal Southampton che si 'accontenterebbe' anche di 12 milioni di euro per lasciarlo tornare in Serie A. L'unica cosa certa è che non partirà in prestito con diritto di riscatto. Se di prestito si tratterà, sarà solo con l'obbligo di riscattarlo a giugno. I rossoneri però non possono impegnarsi in vista dell'estate a causa del fair play finanziario, dunque proveranno a convincere gli inglesi a cambiare i piani ed accettare anche una formula 'momentanea'. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.