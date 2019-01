© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan - sottolinea il Corriere della Sera - ha ipotecato il futuro con il brasiliano Paquetà ma deve concentrarsi anche sul presente. Svanito Muriel, il preferito di Gattuso, Leonardo è ora a caccia di un attaccante che sappia ricoprire tutti i ruoli offensivi. La pista Gabbiadini era stata sondata due settimane fa ma poi abbandonata dal manager brasiliano perché l’ex attaccante del Napoli non ha ottenuto l’ok di Rino. Si segue perciò un altro profilo, ovvero Yannick Carrasco, ex promettente esterno dell’Atletico Madrid trasferitosi a febbraio in Cina. Leonardo - come anticipato ieri da TMW - ha già chiesto al Dalian Yifang il prestito con diritto di riscatto del belga che dopo aver perso il posto da titolare fisso in Nazionale desidera tornare in Europa.