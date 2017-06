Milan, Gallardo apre le porte a un ritorno di Vangioni al River Plate

Fonte: tycsports.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del River Plate Marcelo Gallardo apre le porte a un ritorno di Leonel Vangioni: "Se non dovesse restare al Milan potremmo prendere in considerazione l'idea di prenderlo. Dipende da lui e dal suo club, non da noi". Il terzino ha giocato cinque stagioni con i Millonarios prima di trasferirsi a parametro zero al Milan nella scorsa estate.