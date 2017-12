Milan, Galli: "Cutrone con noi da 10 anni, ora ci sta aiutando molto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Filippo Galli, responsabile del settore giovanile del Milan, ha parlato ai microfoni di Radio 24 di Patrick Cutrone, ieri decisivo nel derby di Coppa Italia valido per i quarti di finale: "Cutrone è un ragazzo genuino, esprime quello che prova in maniera molto semplice. E' con noi da dieci anni, ha sempre dimostrato fame di far gol e di imporsi. Cutone lotta su ogni palla, è cresciuto tecnicamente e nei movimenti d'attacco. Sta raccogliendo i frutti e sta dando una grossa mano al nostro Milan. Cutrone è Cutrone, non voglio trovare somiglianze. Ha provato nelle giovanili a giocare da esterno d'attacco. Gattuso che lo vede ogni giorno potrà fare le scelte migliori. Lui è estremamente disponibile”.