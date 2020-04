Milan, Galli ricorda l'arrivo di Donnarumma: "Fu decisivo l'intervento dei vertici societari"

Filippo Galli, ex responsabile del Settore Giovanile del Milan, parla così del passaggio di Gianluigi Donnarumma in rossonero, al tempo in cui gestiva lui le giovanili del club: "Trattativa complessa in cui fu decisivo l’intervento dei vertici societari. Tutti lo conoscevano e tutti lo volevano. Certamente anche la volontà dell’agente, della famiglia e del ragazzo, furono importanti."