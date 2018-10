Milan, Gandini vicino. Nessuna clausola di non concorrenza con la Roma

Fonte: Milannews.it

Umberto Gandini verso il ritorno al Milan. Secondo Calcio e Finanza, c’è la rinuncia da parte della Roma alla “clausola di non concorrenza”. Il noto portale economico spiega infatti che “ai sensi dell’accordo di risoluzione del contratto di lavoro, la società ha riconosciuto in favore del Dott. Gandini un ammontare lordo di Euro 856.664,00, da corrispondersi in 13 (tredici) rate mensili, a titolo di transazione. Inoltre, per la cessazione del rapporto di lavoro saranno corrisposte al Dott. Gandini le competenze accessorie e di fine rapporto dovute per legge e contratto collettivo (TFR, eventuali ferie maturate e non godute, ecc). Tra la Società, gli Amministratori ed i dirigenti strategici non esistono accordi che prevedano indennità o altri particolari trattamenti in caso di cessazione della carica, né accordi che contemplino impegni di non concorrenza, eccezion fatta per il contratto sottoscritto con l’Amministratore Delegato Dott. Umberto Maria Gandini per il quale era previsto un patto di non concorrenza della durata di 6 (sei) mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro con la Società, al quale le parti hanno deciso di non dare esecuzione al momento della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro avvenuta il 27 settembre 2018"-